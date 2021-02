La razón es obvia: dejó de progresar y es víctima de la ley de la entropía. Los sistemas energéticos que no se renuevan pierden energía y desaparecen. Liberación no ha renovado sus estructuras y los dirigentes obsoletos se tornaron en nuevos líderes. Ya no despiertan entusiasmo, sino lástima. Los mecanismos usados para escoger los dos últimos candidatos presidenciales fueron lamentables y repetirlos con seguridad producirán los mismos resultados.