En días pasados hicimos varias compras por medio de la plataforma Uber Eats, pero cancelamos las órdenes, el dinero quedó retenido y Uber no me quiere emitir un documento para que el banco libere los fondos porque dicen que al ser una aplicación no tienen por qué emitir ese tipo de documento. ¿Quién regula estas apps y protege los derechos del consumidor? Se escudan en que son una aplicación y el Banco Nacional no colabora, pues insisten en el documento de Uber.