Es lamentable que el Banco Popular, para entregarme un estado de cuenta o una lista de los pagos efectuados con mi tarjeta de crédito, me cobre $10 si solicito el detalle de tres meses. Pregunté si era posible que me enviaran la información por correo y me contestaron que igual debía pagar los $10. Me parece excesivo un cobro de esa cuantía por brindarme información necesaria para verificar un pago que no recuerdo el mes exacto en que lo hice.