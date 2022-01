Cartas a la columna: Jueza mandó caso al archivo

Leí en el sitio web del Poder Judicial que están comprometidos con la justicia de calidad, lo cual me asombra, pues en noviembre del 2019 fui despedida por una empresa herediana que brinda el servicio de agua y luz, expediente 20-001267-0505-LA, y estaba a la espera de la fecha de la audiencia.

La jueza encargada lo envió a archivar, so pretexto de una acumulación de procesos; sin embargo, existe sentencia firme desde diciembre del 2020. Ahora se está retrasando y, por lo tanto, mis derechos están siendo mancillados. ¿Es eso lo que entienden por justicia de calidad?

Ivannia Sáenz Castillo, Heredia

Transferencia fallida

El sábado 22 de enero hice un depósito a mi pareja por medio de la plataforma Sinpe, desde mi cuenta del Banco de Costa Rica (BCR). Como no recibió el dinero, envié al BCR tres mensajes por correo electrónico y no me dan respuesta.

He llamado por teléfono en tres ocasiones y contestan que el sábado el Banco sufrió un problema de seguridad y se me acreditará pronto el dinero. Tengo obligaciones financieras urgentes que no he podido cumplir. Exijo la devolución inmediata.

María Isabel Sánchez García, Heredia

Almuerzo perdido

El 16 de enero pedimos comida a través de DiDi. La motorizada no esperó los 10 minutos. La llamamos y nos dio muchas excusas. Le ofrecimos ir a donde estaba y tres veces nos dejó plantados. Llamé a la plataforma y me dijeron que van a devolvernos lo pagado.

El pedido está a nombre de mi hija, pero fue debitado de mi tarjeta. Mi hija solicitó informarle sobre la gestión con el Banco, pero no han hecho el reembolso y ni siquiera han enviado el correo con el registro del reclamo.

Además de tener que ir a comprar almuerzo después de estar en una mudanza desde la mañana (almorzamos casi dos horas después de cancelado el pedido), me queda la sensación de que uno no puede defenderse del mal servicio de la empresa y mucho menos confiar en algunas personas dedicadas a la entrega de comidas.

Marvin Solano Aguilar, Montes de Oca

Ruido del tren

Aprovechando el mantenimiento de las líneas del tren, sería conveniente una calibración de las pitoretas de las locomotoras, en especial las azules, e instruir a los maquinistas sobre el uso correcto.

Desde las 5 a. m. soportamos el escándalo, pese a señales sonoras e intermitentes y agujas. Nuestro descanso y salud se ven afectados diariamente por la contaminación sónica, que perjudica a todo el vecindario de la estación al Pacífico.

Jorge Arturo Peña Chaves, barrio Los Ángeles

Facturas de Siman

Nuestro grupo de empresas compra con frecuencia en Almacenes Siman S. A., pues es una tienda muy surtida y con muchos departamentos. El servicio es excelente. Lo que es incorrecto es que nunca nos envíen las facturas electrónicas.

Las hemos solicitado llamando al teléfono que aparece en el comprobante de compra y a otros números publicados en internet. También, les enviamos mensajes por correo, pero nunca nos atienden. Nos están llevando a prohibir a nuestro personal las compras en Siman. Terminamos botando la factura y perdiendo el comprobante de gasto.

Carlos Alberto Saborío Legers, Escazú

Respuesta del ICE

Con respecto al comentario de Marylis Arata Brenes (26/1/22), relacionado con el servicio Kölbi TV, aclaramos que el canal español TVE continuará formando parte de nuestra programación. No hemos informado del retiro por ninguno de nuestros medios oficiales.

Isaac Vargas Naranjo, jefe de la Unidad de Productos y Servicios de Telecomunicaciones del ICE

Política peligrosa

Me parece muy mala idea obligar a los clientes del Banco de Costa Rica a ser monitoreados mediante el uso de cookies. Hoy la delincuencia digital es toda una industria, y replicar las cookies para introducir en un algoritmo mi rutina de uso del bcr.com es de las cosas más sencillas para esos delincuentes.

Insto al BCR a desistir o, como mínimo, a darnos la opción de elegir, como otras empresas, si queremos que nos monitoree.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Cartas por WhatsApp

