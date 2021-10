Cartas a la columna: Jasec facturó ¢48.000 a dueño de casa desocupada

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) facturó en junio ¢48.000 por el consumo en una casa desocupada y a la venta. Solicité la revisión, pero según la inspección todo está en orden. No tuve más remedio que pagar para que procedieran a reconectar la electricidad.

Si en algún momento me cobraran ¢100.000, ¿de igual forma deberé pagar para mantener el servicio en un inmueble sin uso?

Erick Guzmán Esquivel, Cartago

Gobierno de Biden

Decir que Biden no está marcando, ni de forma ni de fondo, una diferencia contundente con Trump es tan ridículo que me hace preguntar de dónde sale la información. Los republicanos o derechistas, como Fox, famosos por sus mentiras, no tienen ni una palabra buena para Biden, a pesar de todo lo cumplido. Prefieren desviar la atención hacia el fracasado héroe de ellos, Trump, que no puede ser más diferente.

Los demócratas están cerca de pasar la legislación más importante en la historia del país. Un total de 95 demócratas están de acuerdo, algo muy raro. Otro hecho que cabe señalar es que los progresistas representan la legislación que el presidente quiere y debido a la cual ganó su elección en noviembre. La mayoría de los ciudadanos quieren que la legislación propuesta por Biden sea aprobada. Por eso, van a llegar a un acuerdo. Predicciones contrarias es oponerse a Biden.

Jean Redmond, San Vicente de Moravia

Políticas desfasadas

El 14 de setiembre un tornado en Santo Domingo de Heredia arrasó el techo de mi casa y la mayor parte del cielorraso. La vivienda está cubierta por una póliza del Instituto Nacional de Seguros (INS); sin embargo, el dinero lo depositaron el 29 de setiembre. Lo más preocupante fue que, mientras tanto, tuve que recurrir a los amigos para que me prestaran para el pago de la mano de obra y pedir un crédito en una ferretería.

Las políticas del INS no concuerdan con la realidad, pues cuando se produce un evento de esta magnitud después de que el ingeniero levanta el acta la entidad aseguradora debería desembolsar la mitad, por lo menos.

Oldemar Arias Salazar, Santo Domingo de Heredia

Excesos políticos

Con gran preocupación leo sobre la fiesta tan descarada que están haciendo los políticos para postularse a dos puestos. No sé por qué el Tribunal Supremo de Elecciones lo permite. He sugerido en muchas ocasiones que los diputados sean elegidos por el pueblo, por provincia y de acuerdo con la cantidad de habitantes. Sabríamos a quienes estamos eligiendo, se reduciría el número de legisladores y, sobre todo, acabaría el jueguito de que si no se hace lo que ellos quieren renuncian y se declaran independientes. Qué falta de respeto y seriedad. ¿A qué se debe que el TSE, los magistrados (incluidos los de la Sala Constitucional) y la Asamblea Legislativa lo permitan?

De la Asamblea no puede esperarse más. Esta es la peor conformación del Congreso en muchos años. No van a legislar en su contra. Quienes cometen faltas serias no aceptan renunciar a la inmunidad. No han renunciado a los 500 litros de gasolina y tantos inmerecidos privilegios. Han sido los empleados intocables y no están dando la talla en relación con lo que ganan. ¿Aún hay tiempo para que los diputados sean elegidos en listas abiertas en elecciones como las de los alcaldes? ¿Puede una persona acusada de acoso sexual ser candidata presidencial?

Marjorie González Gómez, San José

Pelea por puestos

Se ha dado una lucha encarnizada en los partidos pequeños, protagonizada por prosélitos que desean un primer puesto en las papeletas de diputados. Si uno pudiera, con una bola de cristal, prever su conducta en la Asamblea Legislativa, se daría cuenta de que no pretenden solucionar los múltiples problemas sociales, económicos y políticos. Los altos salarios y demás prebendas los mueven a pelear, casi en el sentido callejero, un puesto para los próximos cuatro años.

Carlos Masís Acosta, Cartago

Aciago mes de los adultos mayores

No es el mejor mes de celebración para los 626.000 adultos mayores. No por los datos que presenta la investigación de la periodista Ángela Ávalos. No cuando el 25 % de nosotros vivimos en pobreza o pobreza extrema. Después de sacrificar gran parte de nuestra vida para sacar a la familia adelante y a uno mismo, algunos viven solos, carentes del cuidado de un familiar.

Lo peor es la indolencia de una sociedad donde impera, en muchas ocasiones, el sálvese cada uno a como pueda o donde somos cada vez más relegados por los más jóvenes, por las tecnologías y consumo desmedido no merecido. Cuando leo sobre corrupción, por ejemplo, acerca de los casos Cochinilla, Alcatel, la trocha fronteriza y muchos otros, me pregunto cuántos adultos mayores habrían sido atendidos.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca