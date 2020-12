A falta de electricidad, en el liceo Roca Quemada recargan sus aparatos. Esto lo realizan desde marzo, cuando los maestros dejaron de llegar. Muchos estudiantes son jefes de hogar, dedicados a una agricultura de subsistencia, no todos cuentan con becas del IMAS. Solo 14 tienen teléfono celular y 97, computadora a través de la Fundación Omar Dengo. Los restantes 29 no tienen ni computadora ni celular. Gracias al trabajo de docentes y administrativos no hay desertores; sin embargo, por la situación económica, en ocasiones no hay forma de recargar los teléfonos, y cuando lo hacen es un sacrificio.