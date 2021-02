Estoy de acuerdo con el comentario de Patricia Quirós León, publicado el 9 de febrero, en relación con el irrespeto a las señales de alto en la intersección de la calle vieja de Alajuela-Río Segundo, al salir de la autopista. Soy testigo frecuente del problema, pues uso a menudo la ruta. Incluso, tuve la necesidad de reportar ante la empresa Tuasa a uno de los choferes porque en esa intersección hizo caso omiso del alto; si no freno, me colisiona; sin embargo, supuestamente por ausencia de cámaras que respaldaran mi denuncia, no pudieron hacer nada.