Cartas a la columna: INVU no la atendió

El jueves 21 de abril fui a las oficinas centrales del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para solicitar un cambio en el plan de ahorro.

El guarda me indicó que la atención se efectúa solamente con cita, pero un aviso en la entrada dice lo contrario, y que uno debe esperar el turno.

Como reclamé, me sugirió que fuera a la Contraloría de Servicios. Esperé 40 minutos en esa oficina y nadie me atendió, aunque no había ningún otro cliente.

Priscilla Valverde López, San José

Aumentar multa por violar restricción

Los diputados deben volver a cobrar la multa por desacatar la restricción vehicular por el monto fijado hace dos años, como se comprometieron al principio de la pandemia.

José Francisco Bonilla Ureña, Curridabat

Apelación sin sustento

Después de la votación para prohibir la reelección de alcaldes y de otros funcionarios municipales, los que no saben hacer otra cosa que vivir del juego político del compadre y los votos apelaron.

Un período es suficiente para hacer lo mejor por la comunidad y, luego, dejar el puesto a otro ciudadano. Es increíble que haya alcaldes con hasta 20 años en las municipalidades. Dejen correr la voluntad del pueblo que no desea la reelección.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Impunidad rusa

¿Hasta cuando Rusia bombardeará impunemente Ucrania sin la intervención de los organismos mundiales que velan por la justicia, la libertad, los derechos internacionales y la convivencia pacífica de las naciones? Ni los llamados del papa Francisco tienen eco contra la barbarie del desalmado Vladímir Putin.

Los organismos internacionales no sancionan los crímenes de lesa humanidad del régimen de Putin. El paquete de ayuda para Ucrania es insuficiente para frenar a Rusia. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, comparece ante parlamentos y pide solidaridad y ayuda internacional para frenar la catástrofe en su país, pero no encuentra respaldo, sobre todo de la UE, la OTAN, la ONU y la Corte Penal Internacional (CPI).

José Rugama Hernández, San José

Temor a ser estafado

El país atraviesa por un momento preocupante debido al hackeo de información y las estafas telefónicas. Muchos nos sentimos inseguros y estamos temerosos de ser una víctima más.

El primero de mayo entra a regir la orden de poner el pin de la tarjeta cuando se efectúen compras superiores a ¢30.000. ¿Habrá más víctimas de estafas? Aún hay tiempo de cancelar la medida.

Óscar Ugarte Soto, Desamparados

CNFL no contesta en el 1026

Cuando caen los aguaceros “de mayo” (en abril), la rayería causa daños en el sistema eléctrico. Llamar al 1026 de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) varias veces y esperar hasta 10 minutos sin que respondan es brindar un mal servicio al cliente.

Habib Succar Guzmán, Zapote

Saldo del BAC sin actualizar

El 21 de abril uno de los cajeros del BAC en Multiplaza Escazú retuvo el dinero que intentaba retirar. Aunque se hizo la reversión, no aparece en el saldo. El BAC debería trabajar hasta las 6 p. m., como en otras sucursales, donde los agentes brindan un buen servicio al cliente. Errores habrá siempre, pero la atención debe ser excelente.

Lidia María Castro Angulo, Escazú

Los malos vencieron a empresario

El lapso para que una finca ecológica pasara de 0 a 200 toros estabulados y 400 cerdos fue de diez años. Pero llegó la desgracia. Delincuentes armados me asaltaron repetidamente hasta saquear toda la propiedad.

Recurrí a la Policía y al OIJ en varias ocasiones, pero nunca resolvieron el caso. Fueron muchas llamadas por teléfono y un trato muy amable, pero sin soluciones concretas.

Los malos ganaron, tuve que renunciar a mi actividad porque mi vida corría peligro y el Estado nunca me protegió. Pago mucho en impuestos y esa es la razón por la cual puedo reclamar y exigir que protejan a los emprendedores.

Manuel Chaves Cervantes, Guácimo

Descuido municipal

En este gobierno, por lo menos hemos tenido la dicha de ver terminados algunos proyectos que llevaban años engavetados. Pero las municipalidades no les dan mantenimiento, ni siquiera recolectan la basura ni se ocupan de los lugares donde hay jardines.

Las municipalidades deben, cuando menos, brindar los servicios pagados con los impuestos. Da lástima ver la rotonda de Zapote, que terminaron y está descuidada; en la del Bicentenario, hay basura y las plantas mueren mientras las cuadrillas se apuran para concluir la rotonda de la Bandera y el paso elevado en la UCR. Insto a los gobiernos locales a cuidar las obras, instalar cámaras, etc.

Anabelle Araya García, San José

