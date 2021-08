Cartas a la columna: Investigar el Psiquiátrico

Ya es hora de que el gerente y demás autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) lleven a cabo una investigación profunda sobre supuestas irregularidades cometidas por el personal que atiende en el Hospital Nacional Psiquiátrico.

Son varias las quejas de pacientes, entre ellos estudiantes de Medicina, y, el más reciente, de una persona transgénero, por aparente maltrato durante su internamiento. Hasta de una psiquiatra que según cuenta le reclamó que él es extranjero y que está malgastando los recursos de la institución, de acuerdo con la nota de «La Nación» del domingo 15 de agosto. ¿Acaso la profesional pone dinero de su bolsillo para tratar a los pacientes? La CCSS se creó pensando en los pacientes, por lo cual se le exige un buen trato.

Jorge Salas Oviedo, Alajuela

Dinero de embargo

Hace unos años mi cuenta de ahorros del BAC San José fue embargada. Cancelada la obligación, solicité la devolución del dinero al juzgado, donde se me informó de que no había ningún monto a mi nombre. He procurado hallar una respuesta de la institución financiera; sin embargo, no ha sido posible que resuelvan la situación.

Alexánder Chaves Solórzano, Heredia

Alegría y tristeza

El 15 de agosto de 1932 fue establecido por decreto ejecutivo el Día de la Madre en Costa Rica, para festejar y dignificar a las mujeres con hijos. Coincide con una fecha muy significativa que conmemoran las Iglesias católica y ortodoxa: la asunción de la Virgen María.

Es un día en que las flores son apreciadas protagonistas, por su aroma y belleza, pero lo más valioso es el cariño, la atención y la compañía de hijos y nietos hacia la mamá, eje y sustento del desarrollo de sus familias.

Este relevante festejo, cargado de agradecimiento, conlleva también sentimientos encontrados de alegría y tristeza.

Cecilia Prestinary Montero, San José

Elecciones en el 2022

Se aproximan las elecciones más atípicas en la historia de Costa Rica. Casi 18 opciones con candidatos a la presidencia ofrecen su nombre y diversas propuestas, banderas y mucho ego de por medio, pero en general con pocas ideas o diferencias entre ellas.

Todo parece indicar que disminuirá el promedio de un 30 % de abstencionismo. Habrá muchos votos ganados y perdidos, pero legalmente ejercidos. Vaya prueba se le pone a la democracia en estos tiempos. Nadie puede darse por ganador a esta altura de la carrera. Dispersas, peligrosas y no con pocas sorpresas, así serán las próximas elecciones. Lo que está por venir merece el voto de todos y una participación informada en defensa de una verdadera democracia.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Multa para el Popular

Según nota de «La Nación» en primera página del 14 de agosto, al Banco Popular se le ratificó la multa por violar la ley antilavado del 2006, por debilidades en procedimientos internos. ¿Por qué, si los propios funcionarios del Banco aceptan que ocurrió hace 16 años y no está relacionado con la legitimación de capitales y hasta la fecha todo ha transcurrido en orden, no hacen el «mea culpa», corrigen y sancionan hacia dentro?

En vez de eso, llevan el proceso por simple orgullo y gastos por costas financiados con el esfuerzo del pueblo que mantiene la entidad bancaria. Mejor ejemplo sería aceptar y corregir que hacer berrinche, tapar lo que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) advirtió de antemano y llevar el juicio a tres años de más desgastes.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Cobrarlo todo

Es inaudito que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) reciba solo el 30 % de los arreglos, debe ser el 100 % y hasta más, incluido lo que el Estado deja de percibir en pasajes al tener que sacar el vagón de circulación. También deben cobrar los postes, cables y demás gastos que ocasionen alguna imprudencia.

Marjorie González Gómez, San José