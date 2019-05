Es común ver que Lanamme critica los diferentes proyectos y también es verdad que no enseña nada. Si la carretera a Cartago duró tanto tiempo en mal estado, ¿por qué los expertos del laboratorio no salieron a dar soluciones en su momento? Sobre las carreteras del primer mundo, he de decir que alguna vez sufrieron una metamorfosis para mejorar su estado.