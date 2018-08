Tengo 79 años y poco más de 20 de vivir en Costa Rica. Estoy casado con una costarricense que conocí recién llegado. Todavía trabajo tiempo completo, pero estoy perdiendo la vista debido a mi edad. El médico sugirió comprar unas vitaminas, que no hay aquí, para retrasar mi perdida de vista. Mi hermana me las consiguió en Estados Unidos y las mandó por una empresa de mensajería. Cuando llegaron tuve que buscar papeles, etc., y me están cobrando más de ¢60.000 en impuestos de entrada. ¿La exoneración de $500 cada seis meses ya no sirve, o es que necesitan dinero para seguir pagando las jubilaciones de lujo?