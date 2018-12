Estoy molesta y me siento burlada por la sucursal del Instituto Nacional de Seguros en San Rafael de Escazú. El 16 de noviembre fui con la boleta para cobrar mi incapacidad, que se vencía ese mismo día. Hace 14 días regresé al trabajo y no me la han pagado. Cuando llamo, me contestan que espere de 24 a 48 horas, pero no cumplen. Fui personalmente y me manifestaron que tardan tres días hábiles, y tampoco me pagan. Volví a llamar y me indicaron que ya me habían pagado y debía esperar de 24 a 48 horas para verlo reflejado en mi estado de cuenta. No sé cuándo me pagarán la incapacidad.