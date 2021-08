Cartas a la columna: Injusto cobro de intereses

Tengo una tarjeta de crédito con Banco Promerica, que uso de manera secundaria y por montos bajos. La entidad me ofreció el servicio de pago automático, el cual acepté. Sin embargo, a pesar de que el sistema ha fallado durante por lo menos tres meses, nunca me notificaron.

La cuenta afiliada siempre ha tenido fondos para pagar, por tanto, el fallo corresponde al Banco, que ahora me cobra, injustamente, una cantidad enorme por concepto de intereses.

Rolando Cerdas Delgado, San José

Coopenae responde

En respuesta a la carta de nuestro asociado Mario Valverde Montoya, ya establecimos comunicación con él y aclaramos sus inquietudes. Agradecemos su preocupación y reiteramos que en la Cooperativa trabajamos con transparencia, solidez y seguridad.

Génjer Dávila Curtis, gerente de Relacionamiento y Calidad de Servicio de Coopenae

Coopesana responde

Con respecto a la carta de Lidia María Castro Angulo, publicada el 11 de agosto, aclaramos que el proceso de vacunación en el Área de Salud de Santa Ana se ejecuta en orden. La entrega de fichas agiliza la labor y evita que los asegurados permanezcan bajo el sol o la lluvia el día que son vacunados.

A través de las redes sociales, todas las semanas informamos sobre el procedimiento, la cantidad de dosis, los horarios y los lugares. La inoculación no se efectúa solo de martes a viernes, sino también algunos fines de semana, según disponibilidad de dosis y asignación de cuota.

Walter Vargas Vargas, director médico del Área de Salud de Santa Ana

Ubicación correcta de Ojochal

En el artículo titulado «Así son los días de Rafa Rojas, a sus 60 años y de sabático en las montañas de su amada Tiquicia», se confunde la península de Osa con el cantón de Osa, pues es en este sitio y en el distrito de Puerto Cortés donde se encuentra Ojochal, lugar mencionado en el reportaje. La mayor parte de la península de Osa pertenece al distrito Jiménez, cantón de Golfito.

Guillermo Solera Salas, Escazú

Los influentes

Los medios deberían estimular a aquellos «influencers» con código de conducta ambiental para publicitar e insistir en temáticas relacionadas con el calentamiento global. Los «influencers» son fuertes participantes en la construcción de la conducta de las nuevas generaciones.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Pide respuesta a Scotiabank

En respuesta a mi queja expuesta en «Cartas a la columna», el 7 de agosto, la funcionaria Ana Alizaga, de la Gerencia General de Scotiabank, me solicitó los comprobantes de las operaciones con el fin de revisar el caso. No obstante, el Banco solo entrega el estado de cuenta, donde se detallan los pagos efectuados. Además, registra que el Banco hizo una reversión de un depósito a mi cuenta de débito, que usó, sin mi autorización, para cargos de mantenimiento, y dejó el pago pendiente.

El 10 de agosto, a las 8:30 p. m., me llamó una funcionaria del Departamento de Cobros para indicarme que el pago está atrasado. En Servicio al Cliente programaron darme una solución el 20 de agosto. Solicito que la Gerencia General de Scotiabank me brinde una respuesta inmediata y que termine el acoso telefónico.

Laura P. González Picado, Goicoechea

Respuesta del ICE

En atención a la carta de Orlando Morales Matamoros (6/8/2021), informamos de que la zona, lamentablemente, ha presentado una gran reincidencia de robo de cable. Solo durante el último año, por ese lugar, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha interpuesto seis denuncias ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los servicios se encuentran en retiro temporal para no generar facturación durante el tiempo que perdure el problema. El ICE lamenta los inconvenientes y se encuentra coordinando las acciones para brindar una solución integral en el menor tiempo posible.

Magaly Lara Hernández, jefa de la División de Gestión de Red y Mantenimiento de Telecomunicaciones del ICE

Repatriada desde Venezuela

El 31 de julio del 2019 fui repatriada desde Venezuela. Nunca he objetado el fin, sino el procedimiento deshumanizado y cruel. Tenía 64 años y jamás había vivido en Costa Rica. Al llegar al aeropuerto Juan Santamaría, me negué a ser entrevistada y fotografiada. Tenía razones de peso para evitar ese espectáculo, mi hambre es solo mía.

Desde entonces he vivido un calvario. El seguro médico lo obtuve gracias a la gestión de un joven en una contraloría de servicios. En vista de la dificultad para conseguir medicamentos en Venezuela, me trajeron y me dejaron sin información al respecto. Nadie me va a dar trabajo por mi edad. Batallo para que se me otorgue una pensión del Régimen No Contributivo.

He sido discriminada por funcionarios, dada mi condición étnica. Mis derechos humanos son vulnerados continuamente. Todas las personas a quienes se lo he hecho saber, llámense diputados o periodistas, son cómplices por omisión y cobardes por conservar un puesto. Espero que este país despierte de su letargo.

María Elena Pérez García, San José