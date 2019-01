A menudo debo hacer transacciones por Internet entre bancos y comercio (transferencias de dinero, pago de servicios, etc.). A veces, por diferentes motivos, alguna falla; cuando eso sucede, la operación no se efectúa, debo repetirla corrigiendo el dato erróneo ingresado. Al no efectuarse la transacción, no se produce el servicio y no genera ningún costo para la entidad bancaria o comercio.