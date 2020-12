Hace tres meses solicité al Banco Popular el estudio de unas compras que no hice con mi tarjeta de crédito. Les pedí información acerca del estado de mi trámite por correo electrónico y no he recibido respuesta. También llamé varias veces, pero no hay acceso a Banca fácil. Como último recurso, fui a una agencia y tampoco supieron darme la información.