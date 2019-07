Lo que se necesita en la Asamblea Legislativa son personas conscientes de sus responsabilidades, comprometidas con el bien de la ciudadanía, de buena reputación y amantes de la patria, no de sus propios intereses. Que dejen de crear leyes absurdas o sin contenido económico porque solo enmarañan más el Estado. Para ello, no es indispensable contar con tantos títulos académicos, como ha demostrado la historia, sino con estatura moral y ética. Y lo más importante: que no le impongan al pueblo leyes contrarias a su idiosincrasia, por lo que deben consultarnos si queremos más diputados.