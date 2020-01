Pago los servicios al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de forma automática mediante el banco para evitar recargos. No obstante, la empresa cortó el servicio que ya había pagado, se demoró tres días en reconectarlo y después me cobró el retraso, del cual no fui responsable, así como una multa por reconexión. Lo ocurrido se debió a que durante las fiestas de Navidad el empleado encargado de cobrar al banco no lo hizo ¡por ser días de vacaciones!