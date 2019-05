Recope “premia” de nuevo a los ya apaleados bolsillos de los costarricenses con un nuevo y desmesurado aumento en los precios de los combustibles. Aparenta ser un castigo por no aceptar la gasolina con etanol. Confieso que albergaba una pequeña esperanza de que este gobierno acabaría con ese elefante blanco, pero no, lamentablemente, la administración se me está pareciendo mucho al tristemente recordado gobierno de Solís. Espero estar equivocado. Aun así, todos muy callados, aguantando.