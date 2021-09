Cartas a la columna: Información clara urgente

Uno de los problemas que se debe abordar con urgencia, es la forma cómo operan los vacunatorios de la CCSS contra la covid-19. Se requiere saber con claridad sus horarios, sus días libres, sus facilidades estructurales, si aplican la primera, la segunda dosis, o ambas.

A través de los medios de comunicación, se nos hace llegar horarios y lugares de vacunación bastante confusos y a veces, hasta contradictorios. Conozco el caso de una persona que hizo fila desde las 4 a. m. y cuando le llegó el turno, siete horas después, le dijeron que le faltaban tres días para la edad requerida. ¿Es en serio?

Ejemplos sobran. Las autoridades deben elaborar una lista clara, ordenada y permanente de los sitios de vacunación, con horarios (hora y días) uniformes y constantes. Las vacunas se deben aplicar indistintamente de que sea la primera o la segunda dosis, en todos los sitios de vacunación, sin considerar el lugar de residencia de la persona.

También se requiere ampliar los horarios de atención, para que las personas puedan asistir después del trabajo y no pierdan días de salario o vacaciones.

Carlos Ponchner L.

San Antonio de Escazú, San José

Acoso en el cobro

Estoy de acuerdo con la carta publicada el pasado sábado 4 de setiembre, sobre el acoso insistente en el cobro de recibos, por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Se les va la mano con la intención de «recordar» al cliente su fecha de vencimiento y ojalá que a una se le olvide pagar, porque el acoso es aún peor. Señores, moderen esta forma de «comunicación».

Evelyn Sánchez H.

Heredia

Orgullo nacional

Nos llena de orgullo la obtención del máximo galardón, en el campeonato U. S. Open de Surf Adaptado, en las aguas del Pacífico californiano. Con el pecho henchido de felicidad recibimos este honor de ver nuestro pabellón en lo más alto del podio, que al igual que otros brillantes deportistas, nos han brindado la gloria para celebrar el bicentenario de nuestra independencia, por todo lo alto y lo ancho de nuestro amado territorio.

Gracias Henry Martínez Hernández por darnos la satisfacción de ese y otros importantes logros. Gracias por lo que significa para una juventud sedienta de oportunidades y para un país ayuno de héroes. Gracias a su equipo de trabajo y sus fervientes colaboradores, los sacrificios son muchos, pero el coraje es mayor cuando la convicción la llevamos en las venas. Aplauso de pie, de un pueblo que ve en ustedes entrega, sacrificio, pero, sobre todo, identidad nacional.

Milton González C.

Tres Ríos, La Unión

Libertad

200 años de vivir en libertad. ¡Que belleza! Tiene un gran valor y debemos de continuar así. En mi humilde opinión y gracias a esa libertad, pienso que en este cuatrienio hemos tenido un muy buen grupo de mujeres y hombres jóvenes en la Asamblea Legislativa, quienes nos han representado de buena forma y se han ganado el derecho de volver ahí.

Debe existir un grupo de notables que califique a los diputados, alcaldes, ministros, jueces, entre otros. Si son calificados con notas bajas no tienen derecho a volver. Necesitamos mujeres y hombres con mentes más abiertas al futuro. ¿Será que no hay? No es posible que haya diputados que vayan al Congreso solo por ir y ni se diga de los alcaldes que repiten y permanecen hasta 30 años en sus cargos. Siento que eso es dictatorial, esa parte no está bien en estos 200 años de libertad.

¡Viva la libertad, el trabajo y la paz!

Francisco Javier Murillo C.

San Francisco de Dos Ríos, San José

Etiquetado de alimentos

Desde hace más de un año, trabajando en Costa Rica Saludable, hemos elaborado un proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas, para facilitar la compresión sobre el contenido de ingredientes que, si se consumen en exceso, representan un riesgo para la salud.

La diputada María José Corrales, del PLN, está presentando la iniciativa ante la Asamblea Legislativa y necesitamos el apoyo de los diputados para que llegue a ser ley de la República.

Pero queremos contar también con el apoyo de personajes de la industria y el comercio. Necesitamos que Enrique Egloff, Maurizio Musmanni, Victoria Hernández, Pedro Beirute y Andrés Javier Chavarría, todos conscientes de la gran repercusión que tienen los alimentos en la salud, se sumen a esta relevante iniciativa. Máxime en la coyuntura actual de pandemia, que azota con mayor impacto a las personas con obesidad, hipertensión y diabetes.

La salud económica de las empresas debe ser compatible con la salud de toda la población.

María Marta Ortiz R.

Zapote, San José