Tuve un problema con mi vehículo: cuando salí del trabajo no arrancó. Llamé para solicitar una grúa que me daba la póliza del INS y por teléfono el operador me respondió que no podía enviarla si el auto no estaba en la vía pública. Con esa restricción tan absurda, no haber contado con póliza daba exactamente igual.