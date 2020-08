Fui y no me lo dieron. Debía esperar que me lo entregaran en mi casa. Pasó un tiempo y me personé en Correos de Ciudad Quesada para llenar la hoja de reclamos. Enviaron de nuevo el paquete a Calle Blancos, estuvo varios días en la bodega y al fin lo entregaron al primer destinatario, a quien no tenían por qué ya que yo ya había pedido la devolución.