¿Qué se debe hacer para conseguir un empleo en este país? ¿Hay ética y transparencia en los reclutamientos? Además, piden experiencia para todo, hasta para limpiar pisos. Tantos obstáculos imposibilita que alguien consiga un empleo digno. No lo digo solo por mí, sino también por personas que tienen más responsabilidades y no hallan trabajo porque les piden un sinnúmero de requisitos. No sopesan que el ser humano está capacitado para efectuar más de 1.000 actividades, y todavía más cuando tiene voluntad. Las ferias de empleo no sirven, ni los sitios en Internet; nunca me han respondido desde ahí.