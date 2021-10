Cartas a la columna: Incumplimiento de plazo de entrega

Nuestra fechas de vacunación contra la covid-19 aparecen en el EDUS. Nos las administraron en mayo. A principios de setiembre solicitamos los certificados, y con ese fin enviamos los documentos requeridos por el Ministerio de Salud. Acusaron recibo de las solicitudes 2060546012 y 689499188. Ya pasaron muchos más de los 10 días hábiles para responder y no hemos recibido los certificados.

Imagino que se debe a que no tenemos cédula costarricense sino de residencia (dimex). Mi hija costarricense, vacunada en setiembre, ya recibió el certificado. Agradezco la respuesta de las autoridades a nuestra solicitud.

Gaby Dolz Wiedner, San José

Oferta electoral

De buena fe, pensaríamos que los 27 candidatos que pretenden llegar a la presidencia de la República equivalen a 27 planes, programas y buenas intenciones para sacar a Costa Rica de la crisis financiera y política en la que está inmersa.

Los medios de comunicación son los llamados a difundir con pericia y ciencia los perfiles y proyectos de las agrupaciones que aspiran a tan alta asignación. Escuché en un medio televisivo una intervención organizada de antecedentes, virtudes e iniciativas de cada uno de los candidatos, que me causó una muy buena impresión. Información similar se requiere para no votar llevados por pasiones, redes sociales y cálculos políticos.

Hoy más que nunca necesitamos capacitarnos con responsabilidad y conciencia para saber elegir. Tenemos la experiencia de pueblos que se han dejado llevar por el populismo, las falsas promesas y el cinismo político, y están atrapados en dictaduras, represiones, expatriaciones y miseria.

Ante tanta pluralidad, discurso y efervescencia electoral, tenemos que usar una potente lupa para no errar la elección. No podemos entregar el país a falsos profetas y aprendices políticos. Los retos y desafíos para Costa Rica son de grandes dimensiones y complejidades para correr mayor riesgo.

José Rugama Hernández, San José

Sin remedio

Los funcionarios del Ministerio de Educación (MEP) reconocieron su incapacidad para crear la Red Educativa del Bicentenario. No es nada nueva su sinceridad, pues la inutilidad e inercia son parte de la realidad del Estado.

Los Consejos del MOPT, todos, compiten por olvidar, omitir, ignorar, desatender y descuidar lo básico en materia vial (puentes y carreteras), concesiones, transporte público, licencias, pruebas de manejo, aeronaves, etc. Recope y el ICE están capturados por los sindicatos. Japdeva y Fanal son parásitos presupuestarios.

El AyA se ahoga en fugas y reclamos. Los Poderes Judicial y Legislativo están trabados y politizados. El Ministerio de Salud es incomprensible. Las universidades estatales son un país de privilegiados. Cansa y agota la negligencia y errores de un gobierno sin remedio ni futuro.

Douglas Romero Alvarado, Vázquez de Coronado

Respuesta del BAC

Nos comunicamos telefónicamente con Cecilia Esquivel («Cartas», 5/10/2021) para atender la situación expuesta en su nota.

Alejandro Rubinstein, vicepresidente de Experiencia al Cliente del BAC Credomatic

Ejercicio electoral

Estoy preparado para descartar en las próximas elecciones al candidato que llegue con cantos de sirena. Si dicen que van a invertir en todo, bajar impuestos para crear empleo, aumentar salarios y cosas por el estilo, deben explicar que harán para sufragarlo: ¿Van a cerrar instituciones que están sobrando?, ¿van a acabar con el despilfarro?, ¿despedirán empleados para reducir gastos e invertir mejor los recursos?, ¿van a mejorar la recaudación fiscal para que paguen los miles de personas y empresas que evaden impuestos? ¿dónde van a recortar para financiar programas valiosos?

Si un candidato no cuenta la historia completa, es por populismo y pretende engañar a los ilusos. Luego, en la presidencia, comenzará por manifestar que no era como pensaba y que no puede hacer lo que ofreció. ¿Queremos eso nuevamente? Yo no.

Ricardo Garita Murillo, San José

Pantalla dañada

En enero reclamé al Gollo de Filadelfia para hacer valer una garantía, pues una pantalla Sankey se me dañó nueve meses después de haberla comprado. Después de una carta publicada en este espacio de La Nacion, me dieron otra, pero presenta el mismo problema. De nuevo, sufro un martirio para que me la cambien.

Henry Martínez Gallo, Guanacaste

Respuesta del TSE

En respuesta a Marjorie González Gómez («Cartas», 4/10/2021), aclaramos que los requisitos e impedimentos para postularse a la presidencia y vicepresidencias de la República, o las diputaciones, así como las causales por las que puede perderse la investidura, están regulados por la Constitución Política; solo los diputados pueden aprobar reformas.

Andrea Fauaz Hirsch, jefa del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas del TSE