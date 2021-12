Cartas a la columna: Incumplimiento de Ópticas Visión

Adquirí unos lentes en Ópticas Visión y debían entregármelos en tres semanas. Han pasado cinco. Ponen toda clase de obstáculos para no devolver el dinero. Es una burla y una falta de seriedad empresarial.

Me cobraron por adelantado y no aparecen ni anteojos ni dinero. Hago un llamado a la empresa para que me reintegre el dinero.

Cynthia Scott Vargas, San José

Trato degradante

La Asamblea Legislativa, una vez más, se convierte en juez e invade los predios del Poder Judicial. Únicamente los jueces, cuando investigan a un sospechoso, pueden oírlo en declaración libre de todo apremio, habida cuenta de lo ordenado y dispuesto en el artículo 96 del Código Procesal Penal. Pero en el caso de Rodolfo Méndez, la Comisión que ejerce el control político viola la norma y convierte en imputado al ministro ejemplar y le toma juramento de decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad.

Al aparente intermediario de presuntos narcos, ante distintas agencias del Estado, incluida la presidencia, no le tomaron juramento, ni su conducta mereció tratamiento parecido.

Camilo Cifuentes Correa, San José

Dinero retenido

En días pasados, deposité un cheque del exterior en el BAC, tres días después fue debitado de la cuenta de la persona que lo giró y en la mía aún aparece retenido.

No entiendo por qué el Banco tarda tanto, si con la tecnología actual todo es casi en tiempo real, no estamos en épocas cuando viajaba por correo normal y, además, cobran por cada depósito.

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) debería regular estos servicios, porque están, como se dice, “jineteando” el dinero en momentos en que a las personas les urge disponer de los fondos.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Una causa de desempleo

Para solventar el problema de desempleo, hay que entender primero los cambios que han ocurrido en el campo laboral. El primer paso fue la tercerización, esto es, despedir personal y subcontratar tareas de baja escolaridad, como vigilancia, limpieza y atención de comedores.

No es un secreto que el fin era bajar costos operativos, y los subcontratistas obtuvieron utilidades mediante la disminución de salarios y cargas sociales. Los nombramientos durante dos meses y 29 días acabaron con los compromisos de las cargas legales directas.

Las empresas siguieron este ejemplo, incluidas las universidades, y, por tanto, el desempleo aumentó y no hay vuelta atrás. La labores informales florecieron y no hay contrapesos. La estabilidad es para quienes estudian y aprenden idiomas. Un gran reto a causa del deterioro del sistema educativo.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Derecho a la salud de los adultos mayores

El Área Rectora de Salud de Curridabat y la oficina de la Secretaría Nacional de Salud Animal, en Ochomogo, privilegiaron el bienestar de un perro por encima del derecho a la salud de los adultos mayores.

En mi denuncia de constantes ladridos de un beagle, debido a la ausencia prolongada de los propietarios, ambas instituciones ignoraron las evidencias aportadas y dieron por ciertas las declaraciones de los propietarios del animal y unos vecinos amigos de estos.

Tras semejante injusticia, buscamos el amparo de la Sala Constitucional, pero los magistrados desestimaron el recurso, el cual giraba en torno a la defensa del descanso y la tranquilidad como elementos integrales del derecho a la salud, y lo circunscribieron a un debate sobre daños y perjuicios, aspectos ajenos a nuestras pretensiones.

En palabras de la Dra. Milena Bolaños Sánchez, directora del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, a quien se le publicó un artículo en estas páginas de Opinión de La Nación (12/11/2021), son este tipo de acciones discriminatorias las que “exponen a los adultos mayores a la exclusión social, al abandono y agresión”.

Ana Isabel Leal Miranda, Curridabat