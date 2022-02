Cartas a la columna: Increíble respuesta

En Cahuita, en la esquina de mi casa, el alumbrado público no funciona desde hace dos meses. Lo reporté, y un mes después me respondieron que no hay repuestos ni para la lámpara ni para el foco. Ofrecí aportar ambos, y me pidieron hacer un trámite para ver si eso es posible, porque “no es usual” que el abonado suministre lo necesario para que una calle oscura, rodeada de vegetación frondosa, ofrezca seguridad a los turistas.

Rafael Cuevas Molina, Cahuita

Contra los mayores

Casi todos los días en Cartas a la columna se publican quejas y reclamos debidos a mala atención y tratos inaceptables, de los bancos principalmente, a los adultos mayores.

El viernes 28 de enero en el programa español Las Claves del Siglo XXI se presentó una investigación sobre el maltrato de ancianos por los bancos y entidades financieras en ese país.

Allá y aquí, disminuye y hasta se elimina la atención de los mayores al poner en funcionamiento sistemas electrónicos que no son del dominio de ellos. El colmo ha sido la ocurrencia de BCCR de pretender que se exigiera el pin al usar las tarjetas de débito o crédito.

En el programa español se demostró que, como mínimo, la mitad de las estafas bancarias se comenten contra los ancianos, porque estos, al no poder usar la tecnología, solicitan ayuda a terceros, sean parientes o transeúntes.

Esta semana se le presentó al gobierno español un escrito con 500.000 firmas para exigir urgentes medidas remediales, entre ellas, que los bancos designen personas y sistemas adaptados a los clientes de la tercera edad.

Leonel Fonseca Cubillo, Pavas

Algas dañinas

En años anteriores, fueron detectadas algas de origen foráneo en el golfo de Papagayo. Recientemente, en playa Hermosa, Guanacaste, se reveló la magnitud del problema: se están multiplicado y se ven en las rocas durante la marea baja.

El mayor problema lo sufren las colonias de corales, donde el alga bloquea la luz solar, vital para su supervivencia y la de peces y crustáceos que dependen de ellos. No sé si se tomaron medidas, pero, de no actuar, las algas acabarán con la belleza de nuestro litoral.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Respuesta de la UCR

Con respecto a la carta publicada en este espacio por Josué Hidalgo Durán, el 1.° de febrero del 2022, se aclara que los presupuestos para la construcción y puesta en operación del ciclotrón, coordinado por el Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares (Cicanum) de la Universidad de Costa Rica, son asignados por el Banco Mundial y se trata de montos fijos, que no pueden ser ni aumentados ni disminuidos.

El retraso en la apertura —que se esperaba en el 2020— se ha debido a que el país cerró las fronteras aéreas ese año y a que las compañías proveedoras de equipos, ubicadas en Europa, no pudieron viajar a Costa Rica. Las compañías europeas participantes en el proyecto trabajan en unas 300 instalaciones alrededor del mundo y tuvieron que ajustar sus agendas para cumplir los compromisos con todas.

En el 2021 hubo dos visitas para cumplir con una parte de las pruebas de aceptación de muchos de los equipos instalados. Quedan pendiente dos, agendadas para este año. Se debe tomar en cuenta que la crisis de los contenedores también ha afectado la llegada de equipos críticos para este proyecto.

Elian Conejo Rodríguez, director del Cicanum

Aullidos todo el día

Vivo enfrente del condominio Nunciatura, ubicado 300 metros al norte del Scotiabank, en Rohrmoser. En el primer piso, dos perros ladran durante horas, sin pausa. Somos adultos mayores de 78 años, con problemas en el corazón y el sistema nervioso, no soportamos la situación. Fui al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y me dijeron que no pueden hacer nada. Ojalá alguien nos ayude.

César Zapata Palet, Rohrmoser

Tardanza inexplicable

Durante dos meses y medio he esperado que Cabletica aplique una nota de crédito en mi facturación mensual. ¿Cómo es posible que el departamento financiero tarde tanto en una simple gestión por un error que ellos mismos cometieron?

Mercedes Romero Fernandez, Moravia

Convenio entre el BN y BK

Con gran satisfacción, recibí por correo electrónico el anuncio de un convenio entre el Banco Nacional y Burger King, según el cual me darán un 40% de descuento al pagar con la tarjeta. Fui al restaurante en Santo Domingo de Heredia, y aunque hice fila durante una hora no pude aprovechar la oferta porque les resulta imposible atender a tantos clientes.

Henry Corrales Solano, San Pablo de Heredia

Cartas por WhatsApp

