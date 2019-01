Me pregunto si esos juegos de millones de colones en canales costarricenses, en los que las personas responden por teléfono, están aprobados por las instituciones correspondientes y el Ministerio de Hacienda, con sus respectivos impuestos y facturas. Creo que no hay diferencia y sí competencia con la Junta de Protección Social, pero ellos no dan ayuda a instituciones. Y bien podría abrirse a todo tipo de juegos futuros.