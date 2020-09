Vivo en La Uruca y desde hace muchos años el ICE me provee la Internet. Solo tengo dos megas y, debido al teletrabajo, necesito por lo menos 30. Llamé al 1119, y después de esperar cinco minutos me dijeron que tenía que llamar al 1193; lo hice y esperé otros 10 minutos para que me atendieran. Cuando lo hicieron me pasaron con otro funcionario, que tardó 15 minutos en atenderme.