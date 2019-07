La Municipalidad de Alajuela me cobró de más por la recolección de basura en dos propiedades y aún no me ha devuelto el dinero. Fui a solicitar ayuda y me respondieron que tienen mucho trabajo y no saben exactamente cuándo harán el reembolso. Recibí otro cobro por ¢56.000 y no tengo idea a qué corresponde, si más bien me deben.