Cartas a la columna: Imprudente decisión

No me gusta ser pesimista, pero algo me dice que la imprudente decisión de sacar a Riteve podría ser el inicio del caos y que vivamos un retroceso en el control de las emisiones y en el estado mecánico de la flota vehicular. Como una gran alternativa, se habla de un plan B, para que esta revisión sea ejecutada por mecánicos del MOPT, lo que nos hizo revivir la pesadilla de la revisión previa a la llegada de la empresa española, la cual se realizaba en La Sabana, donde las mordidas y el empirismo eran el pan de todos los días. Creo que faltó visión y una falta de consideración para la ciudadanía.

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

Revolución fantástica Copiado!

Hay una revolución fantástica pero real allá arriba. El universo llegó ante nuestros ojos con miles de millones de años cósmicos de distancia. Estrellas naciendo como palomitas de maíz que darán vida a quien sabe cuáles planetas, como parte de un nuevo universo con galaxias maravillosas.

Si su imaginación se despierta y la curiosidad lo desborda, entre a la página de la NASA y descubra lo insignificante que es el ser humano, aunque fue capaz de poner esa revolución fantástica a la vista del presente y para todos.

Gustavo Halsband Leverato

Aranjuez, San José

Cobro reiterado Copiado!

Soy clienta del BAC desde hace años. En varias ocasiones he ido a la sucursal que queda diagonal al Parque Central, en San José, para que le quiten el seguro a una tarjeta VISA que tengo, que nunca he solicitado. Me hacen la gestión y al mes siguiente viene de nuevo el cobro. He tratado de llamar y es imposible, deseo me ayuden.

Lucía Chacón Arrieta

San José

Autocenso Copiado!

En respuesta a la carta de Habib Succar Guzmán, la cual se publicó el pasado 4 de julio en este espacio, de parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) le ofrecemos una disculpa por el incidente reportado sobre la calcomanía colocada en su vivienda sin haber sido censado.

Es nuestro deseo que nadie se quede sin censar, por esta razón, ampliamos el plazo de recolección de la información hasta julio. En este nuevo periodo trabajarán 2.250 censistas, quienes visitarán zonas sin cubrir. Aunado a este esfuerzo, desarrollamos una nueva modalidad que permitirá a las personas ubicar su vivienda geográficamente y solicitar el código, el cual les permitirá el ingreso a la página web del autocenso.

Quienes no hayan recibido la visita de un censista y tampoco se les dejó en la puerta la boleta de autocenso, les motivamos a hacer uso de las nuevas facilidades que el autocenso ofrece. Solicite información al 1421 o al WhatsApp 8302-0505.

Doris González Mosquera

Comunicadora Censo 2022

Alza en canasta básica Copiado!

No tengo idea de dónde toma los datos el INEC al decir que la inflación está por debajo del 3%, pues desde hace meses, es común que la gente diga que cada día gasta más en el supermercado. El aceite subió de precio, lo mismo que el arroz, el café, los frijoles, los combustibles y, en general, muchos productos de la canasta básica. ¿Será que le hacen el juego al Gobierno?

Mario Redondo Chacón

Cartago

Clonación Copiado!

En los últimos días de la pasada campaña electoral, mis amigos se reían de mí cuando les decía que era “mejor malo conocido, que…”. No me equivocaba, el presidente nos está resultando una clonación del Bukele salvadoreño.

Joaquín Bernardo Murillo Quirós

Tilarán, Guanacaste

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

