Al revisar mi estado de cuenta, descubrí el rebajo del dinero. Hice el reclamo y la institución contestó que no procedía. ¿Por qué no revisaron las cámaras para comprobar si el dinero había sido retirado? Estamos indefensos ante los monstruos burocráticos. ¿Qué hubiera pasado si mi pensión hubiera sido la mínima de la Caja o la del no contributivo?