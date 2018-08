Nos parece correcto que después de 100 días se analice el avance del Poder Ejecutivo, es parte del compromiso de rendición de cuentas. Pero no debemos perder de vista que, al igual que el presidente y sus ministros, existe un Poder Legislativo elegido por voto popular, que lleva ocho días más en funciones, el cual también debería ser analizado. Todo parece indicar que no ha sido muy feliz su labor: sigue entrabado y los diputados bloquean las acciones para no resolver el problema fiscal. Ni por la mente les pasa reformar el obsoleto reglamento que los rige, se desgastan en usar el espacio de control político en absurdos como amenazar a los magistrados de no reelegirlos, de llamar “polos” a los que no les dimos el voto, de denunciar a la ministra de Hacienda por tomar una decisión heroica. Y ni se diga de sus asesores, quienes en lugar de apoyar una buena labor de sus superiores cometen errores externando opiniones salidas de tono en las redes sociales, entre estas, burlas a la expresidenta Chinchilla o fomento a la xenofobia. Creo que esta Asamblea, con poquitas excepciones, merezca siquiera la nota mínima.