No debiera ser motivo de preocupación para el presidente, Carlos Alvarado, los resultados desfavorables de una encuesta de opinión; ejercer la presidencia no es un concurso de Tica Linda, es una posición donde se deben tomar decisiones que, aunque necesarias, no siempre son las más populares. Mientras tanto, en la otra acera, políticos de oposición como los diputados Viales y Villalta se dejan envolver por el populismo de los grupos evangélicos y toman posiciones que endulzan a sectores de bajos recursos sin considerar los efectos de cortar la trazabilidad de la cadena de valor, lo que afecta a los eslabones finales, además de sangrar la propuesta con más de ¢60.000 millones, que son urgentes para paliar la crisis fiscal.