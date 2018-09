Según su publicidad, demoran de cinco a ocho días hábiles; les escribo y me indican que van a revisar mi caso y me responden que aún está en proceso. Me dicen que, según la ley, son 30 días naturales, entonces, ¿para qué dicen que ahora todo es más ágil? ¿Ellos sufragarán los gastos de estar sin mi vehículo? Sigo a la espera, pues solo me dicen que mi caso está en estudio.