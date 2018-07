Primero mis millas o puntos acumulados –que eran muchos– han desaparecido. Luego, mi tarjeta de crédito dejó de funcionar. Me dijeron que me iban a cambiar esa tarjeta por otra, pero sin modificar el número. Sin embargo, cuando me entregaron la nueva tarjeta, el número fue distinto, lo que me originó problemas y me cortaron los servicios de agua, teléfono y quedaron impagos otros. Por otra parte, hace tres meses no me llegan los estados de cuenta, lo que no me permite verificar los gastos.