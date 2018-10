Entonces, el derecho constitucional no autoriza el ejercicio per se de la huelga, sino la posibilidad de que, al haber razones suficientes y si se cumplen los procedimientos, se acuda a esa figura en defensa de los afectados. No es un derecho absoluto, como no lo es ningún derecho constitucional. La persona es libre para actuar siempre que su proceder sea legítimo, ajustado a derecho, y en el caso de una huelga es un derecho siempre que se actúe en concordancia con las reglas vigentes.