El pueblo costarricense está confundido y no tiene claras cuáles serán las repercusiones en el futuro de la aprobación o eliminación del proyecto de ley sobre el déficit fiscal. Aparentemente, el gobierno y los sindicatos tienen un criterio claro y una posición divergente sobre el asunto. Pero a nosotros, el resto del país, no se nos ha informado de manera adecuada, lo que no nos permite opinar ni participar. Lo paradójico es que sea lo que se decida entre el gobierno y los sindicatos sus consecuencias las asumiremos quienes no hemos podido expresarnos. Me parece imprescindible información completa, puntual, clara, verdadera y honesta de las consecuencias de cada uno de los puntos.