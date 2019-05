Soy un adulto mayor, nací y viví cuarenta años en el centro de la capital, pero el destino quiso que en 1980 viniera a vivir y trabajar en Guápiles, donde me pensioné. En este lugar, vivo tranquilo con mi familia, no hay cortes de luz y el agua más bien sobra. Prácticamente, no hay que ir a San José para nada. Sin embargo, hay dos cosas que hacen falta: que la Municipalidad disponga de alguien que atienda a los adultos mayores y discapacitados, como en otras instituciones públicas, y que alguien organice actividades artísticas y culturales.