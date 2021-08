Cartas a la columna: Hospital saturado

El artículo 3 de la Ley General de Salud indica que todo habitante tiene derecho a las prestaciones de salud y de concurrir al mantenimiento de la salud de su familia y de la comunidad. Por eso, me resulta indignante que el Hospital San Carlos esté colapsado por pacientes con covid-19 que aparentemente se negaron a recibir la vacuna.

Mis libertades terminan donde empiezan las del resto, la irracional decisión de algunos no debe comprometer la salud del colectivo, ya sea por el riesgo de contagio o por impedir ser atendido por otras afecciones, en vista de la saturación del centro de salud.

Gustavo Elizondo Fallas, Santa María de Dota

Portabicicletas

Me causa desazón leer que la Policía de Tránsito confirma que los racks están permitidos, dado que me recuerda una de mis revisiones técnicas. Mi vehículo tenía pegada en la parte inferior del parabrisas trasero una pequeña calcomanía, y me hicieron quitarla, pues podría ser causa de una falta grave en el resultado de la revisión.

La calcomanía (20 x 5 centímetros) no obstruía la visibilidad; sin embargo, acepté la objeción. Pero ahora que veo vehículos con racks, que portan hasta cinco bicicletas en la parte trasera, ¿cómo es posible que no obstruyan la visibilidad?

Ambos parabrisas deben estar despejados, de modo que permitan ver bien para evitar accidentes. No obstante, es permitido que manivelas, asiento, barras y otras partes de una o varias bicicletas obstaculicen ver por el retrovisor y no pasa nada.

Mario Alberto Fonseca Ulate, San Mateo

Donaciones políticas

Al editorial de este viernes le añadiría eliminar las donaciones y limitar, al mínimo, la ayuda estatal. Para la convención del Partido Liberación Nacional se donaron casi ¢100 millones, pero ¿a cambio de qué? El Estado permite que los partidos políticos exijan cuotas de participación de hasta ¢40 millones.

Óscar Arias creó instituciones obsoletas; además, aumentó la planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social, lo cual significó pensiones y salarios inmorales.

Es hora de que el Tribunal Supremo de Elecciones ordene las obsoletas y antidemocráticas elecciones de diputados y limite el despilfarro de millones que se botan en campañas electorales. La crisis fiscal se inició por gastar lo que no dejaron invertir a Abel Pacheco y por vaciar las arcas costarricenses y endeudar de por vida al país.

No fue el Partido Acción Ciudadana. Abel Pacheco, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís intentaron arreglar la crisis fiscal, pero la Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa lo impidieron, exponiendo el país al desprestigio internacional.

Marjorie González Gómez, San José

Temores infundados

He quedado perplejo al enterarme por La Nación de la opinión del viceministro de Infraestructura, Tomás Figueroa Malavassi, quien afirma que sería un doble perjuicio suspender obras porque no se sabe cuánto tomará volver a otorgar una adjudicación ni qué elementos legales existen para la suspensión de una obra.

Para eso están los entendidos de la Contraloría General de la República, la Fiscalía, la Procuraduría y, desde luego, el Ministerio de Obras Públicas. Dada su investidura, antes de aventurarse a anticipar criterios oficiales, lo obliga a conocer la opinión de esos entes públicos y la opinión autorizada del Banco Interamericano de Desarrollo, organismo prestamista internacional y acreedor de Costa Rica en este caso concreto.

De imperar el criterio dubitativo, estaríamos bajo el yugo del delito y la mala fe, y tendríamos que acogernos al temor institucional, ante la espada de Damocles, que penderá siempre sobre la cabeza del Estado.

Camilo Cifuentes Correa, San José

Eliminar giro

En el cruce de la Escuela San Lorenzo, en Santa Marta de San Pedro, donde hace pocas semanas se activaron los semáforos, es necesario eliminar el giro a la izquierda para quienes viajan de Granadilla hacia Guayabos, porque implica tres ciclos de semáforo, lo cual lentifica el avance de los autos y, en horas pico, las filas son de hasta 400 metros.

Sugiero que, para acelerar el movimiento vehicular en el lugar, los conductores hagan el giro en el cruce de la antigua sede del Instituto Nacional de las Mujeres y que, en el cruce con semáforo, solo haya dos ciclos: uno para quienes viajan de Granadilla hacia San Pedro, y viceversa, y otro para quienes vienen de Guayabos.

Mauricio Solano Con, San José