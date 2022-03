Cartas a la columna: Horno será devuelto sin reparar

Compré al contado un horno de microondas en una de las tiendas Monge. Antes del año se descompuso, fue llevado al taller y después de meses y de muchísimas llamadas me dijeron que me lo van a regresar sin arreglo porque la garantía no cubre los daños.

Ibeth Hernández Zumbado, Heredia

Silla nueva quebrada

Compré una silla el 11 de marzo en Novex Escazú. Cuando me dispuse a armarla, me di cuenta de que estaba reventada en la base del sentadero, por lo que fui a devolverla el día 13. Me presenté con la factura original y la silla en el empaque en que me la habían entregado; después de unos minutos, me indicaron que en el video se veía que habían revisado la silla conmigo y que estaba en buenas condiciones, lo cual era imposible porque si con costos llegué a sacarla del plástico y el daño estaba a lo largo de la base.

Como yo estaba seguro de que nadie la había revisado cuando la compré, solicité ver el video, y la respuesta fue que por políticas de la empresa no podían. Les dejé la silla y no me han dado ni siquiera una nota de crédito.

Abel Chaves Trigueros, Escazú

Gasto superfluo en pines para diputados

La Asamblea Legislativa pagará ¢182.000 por cada pin de oro de 14 quilates para los 57 integrantes del Poder Legislativo del período 2022-2026 para que lo usen en sus vestimentas. En total, ¢10.374.000 por un gasto superfluo si se toma en cuenta la difícil situación de las finanzas públicas y de la economía en general.

Si los nuevos diputados quieren usarlo, deben pagarlo de sus propios bolsillos. Darían una señal de austeridad y patriotismo. La Magdalena legislativa ya no está para lucir encajes ni tafetanes.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, San José

Campaña electoral sin ideas

Me pregunto si a lo que estamos viviendo se le puede llamar campaña política, o si es reflejo de lo que en adelante experimentaremos cada cuatro años. No recuerdo una campaña política de tanta bajeza, ayuna de ideas, en la cual pareciera que el único propósito de los candidatos es enlodar a su oponente. Cuantos más insultos y falsedades expresan, más puntos ganan, creen ellos.

A esto contribuye, en gran medida, el anonimato en las redes sociales, donde predomina el irrespeto y el lenguaje soez. ¿A quién le puede sorprender el desinterés de la población y el aumento del abstencionismo? Cuánto añoramos quienes hace muchos años tuvimos el privilegio de participar en campañas políticas encabezadas por señores y señoras de verdad, dedicadas a debatir ideas y proyectos, muy diferentes a lo que se han convertido las tristemente célebres campañas políticas. Siento gran pena por los jóvenes que son testigos de tanta bajeza.

Patricia Odio Iglesias, Santa Ana

Regentes forestales se quedarían sin trabajo

El Programa de Servicios Ambientales (PSA), uno de los trapitos de dominguear del país, terminará en harapos. Los regentes forestales son quienes han promovido el PSA y de manera conjunta con los dueños de fincas y el Fonafifo han logrado los incrementos en la cobertura forestal. Sin embargo, el viceministro de Ambiente Franklin Paniagua pretende dejarlos sin trabajo, al sustituirlos por la supervisión mediante imágenes satelitales, cuando estas son complementarias a las labores del regente. El planteamiento ha sido refutado por el Tec, la UNA y los mismos regentes.

No lo culpo, no sabe casi nada en materia forestal y dejará al Minae, y en especial al sector forestal, en estado de abandono.

Álvaro Solano Acosta, San José

Trámite innecesario

Soy cliente de Gollo desde hace años, abono a mi cuenta casi quince días antes del vencimiento y mi récord crediticio es excelente, pero recientemente me interesé en la compra de un producto y al hacer el trámite me pidieron referencias, proceso que se repite cada seis meses. Mi mejor referencia es mi puntualidad. No me gusta molestar a nadie para que me den referencias porque luego hay que pagar el favor.

Eddy Fernández Rojas, San José

Respuesta del BCR

En respuesta a la carta a la columna publicada el jueves 17 de marzo por María N. Goldoni García, informamos de que la consulta ya fue atendida.

María Briones Méndez, supervisora de la Contraloría de Servicios del BCR

Acto inhumano

Mi madre tiene 88 años de edad y camina con dificultad. Debido a una úlcera en una pierna, debo llevarla en taxi a la clínica de San Isidro varias veces a la semana para curaciones, pero la mandaron al hospital de Heredia y la cita era el lunes 21 a las 7 a. m.

Como coincidió con la hora pico, nos retrasamos 10 minutos y no la atendieron, no obstante el costo, el tiempo, la asistencia y el traslado. Fue un acto inhumano.

Martín Marín Hernández, Heredia

Cartas por WhatsApp

