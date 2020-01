He comprado varios electrodomésticos en el almacén Gollo de Santo Domingo de Heredia. Siempre que he podido, he pagado antes de la fecha establecida. El 12 de diciembre compré un microondas marca Panasonic. Pocos días después, lamentablemente, hizo cortocircuito mientras calentaba un alimento. Quise hacer valer la garantía, pero no fue posible.