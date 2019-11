El 10 de noviembre leí en este espacio la queja de David Salazar Marín sobre un cobro por una tarjeta de crédito de Scotiabank. Me llamó la atención porque me pasó lo mismo. Pagué por algo que no usé y devolví la tarjeta. Por vía telefónica, me indicaron que la eliminarían. Luego de unas semanas, la plataforma web no registraba el producto. Eso fue hace más de un año. Sin embargo, hace un mes me llamaron para cobrarme $239: otra vez por algo que no he usado.