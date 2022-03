Cartas a la columna: Historia de Venezuela

En 1999 viajé a Venezuela a una actividad familiar, estaba a punto de celebrarse un referendo para reformar la Constitución, promovido por Hugo Chávez con el fin de consolidar su mandato.

Había aires de fiesta en las ciudades, como aquí en tiempo electoral. Caravanas de autos con banderas recorrían las calles tocando las pitoretas, cantando y vitoreando a su partido. Poco les duró la alegría. Con la excusa de cumplir la promesas de terminar con los corruptos, comenzaron las persecuciones, los arrestos injustificados, las expropiaciones de terrenos y fábricas y fueron despedidos trabajadores sospechosos de deslealtad al régimen. Significativo fue en el caso de PDVSA, cuyos técnicos graduados en universidades prestigiosas fueron reemplazados por improvisados, lo que se tradujo en el desplome de la industria petrolera.

Como millones de familias, la de mi pariente se desintegró y debieron abandonar el país. Cuánto desearían los venezolanos retroceder el tiempo. Relato esta experiencia personal debido a que la sombra del autoritarismo, la improvisación, la calumnia y el desprestigio internacional se ciernen sobre nuestra patria.

Luz Delia González Ramírez, San José

Sugerencias

Es increíble que a pesar de la inmensa deuda del país los gobiernos sigan malgastando los recursos. 1. No debe permitirse a los partidos políticos que tienen deudas con el Estado participar en las contiendas electorales. 2. Se debe disminuir el aporte que se les da a los partidos en época de elecciones. Perfectamente pueden recibir donaciones legales de sus partidarios, hacer rifas, bingos, ferias, corridas de toros, conciertos, etc., para que gasten el dinero en lo que les parezca y cuando les parezca. 3. Deben fusionarse algunos ministerios, ya que surgen más y eso se presta para nombrar amigotes o familiares, que en muchas oportunidades es gente innecesaria o incompetente. 4. Disminuir el número de diputados y también quitarles beneficios, tales como los asesores que en nada los asesoran. Deben tener un secretario o una secretaria. 5. Eliminar las pensiones de lujo. 6. Analizar qué hacer con el CNP, Fanal, el ICE, Recope. Estas son mis sugerencias.

Henry Darcia Álvarez, Liberia

Tiempo perdido

Los precios de las medicinas son excesivos. Compro Quetidin para un familiar adulto mayor y tuve que esperar casi media hora durante la primera compra para que registraran mis datos, incluso tomaron una foto de mi cédula y de la factura, solamente para tener derecho a una oferta de dos cajas más una, que parece bueno hasta que se comprar la segunda caja, porque de nuevo hay que esperar que registren la factura, fotografíen de nuevo la cédula y envíen un código, lo que puede tomar hasta 24 horas.

Sería mejor que vendieran los productos a precios justos y no hacer perder tiempo a los clientes y trabajadores de las farmacias en trámites engorrosos y absurdos.

Nadia Ugalde Binda, San José

Voracidad fiscal

Como anillo al dedo. Así le ha quedado al Ministerio de Hacienda las crisis en el transporte de carga internacional y el petróleo. A pesar de que se les han presentado iniciativas para reducir el impacto en el consumidor, entre estas, fijar el impuesto sobre los combustibles y el costo del transporte internacional para el cálculo de impuestos, solamente se han dignado a observar el aumento de sus ingresos sin pensar que todo esto pasa directo al sector empresarial y, por ende, al bolsillo del pueblo.

Johnny Jiménez Sibaja, Escazú

Tipo de cambio

Las clínicas cobran en dólares; casas, lotes, autos, etc., se venden en esa moneda, que ya llega a los ¢660; los salarios siguen congelados y la subida de la divisa aumenta los bienes. O dolarizamos todo —incluidos los salarios— o ajustamos los colones según el tipo de cambio.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Vías sin terminar

Existe cierto paralelismo entre la carretera más cara del mundo, es decir, la que conduce de San Ramón hacia Florencia y la ampliación de la ruta San Ramón-San José.

Me atrevo a afirmar que ninguna de las dos va a ser terminada en los próximos diez años. La primera no tiene financiamiento y la segunda cuenta con un fideicomiso, pero la estructura administrativa es complicada y paga salarios altísimos; además, debe pagar ¢320 millones a las empresas encargadas de las obras por retrasos en la ampliación de los puentes y carriles. El sobrecosto lo pagamos los costarricenses, pero no hay culpables y todo mundo seguirá en su puesto.

Juan M. Rojas Brenes, San Ramón

