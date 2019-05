El diputado Eduardo Cruickshank, al cual no conozco, tiene razón. No es un asunto de buenas intenciones; es un derecho a la libertad de tomar dos caminos: retirar todo o pedir que se divida en pagos mensuales. Al final, los ahorrantes sabrán qué hacer con su ROP. Si tuvieron la disciplina para ahorrar, también tienen el derecho de organizar sus gastos. El Estado no puede dominarlo todo. A mí me lo devolvieron todo, debo aclarar.