Me sucedió algo parecido a lo narrado por Marjorie González Gómez en su carta sobre el servicio de Uber. En octubre Uber Eats me cobró ¢7.900 de un pedido que no recibí. Escribí por este medio y no contestaron. Llamé a un número que me dieron y la respuesta fue que el cobro era correcto. Por fortuna, pagué en efectivo, por tanto, no me rebajaron nada de la tarjeta. Nunca me respondieron, el monto quedó en el limbo y anulé la aplicación. No hay una ley para proteger a los consumidores.