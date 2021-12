Cartas a la columna: Hallaron empleo fuera de la GAM

Recientemente, varios amigos alajuelenses se fueron a trabajar a Guanacaste. Allá, encontraron una gran demanda en su profesión. Arquitectos, electricistas, ebanistas e inversionistas me comentan que han tenido que rechazar ofertas de trabajos porque están al tope.

La gran diferencia la marcan las municipalidades. Mientras allá brindan facilidades para el desarrollo, por aquí están trabadas en que no pueden ni siquiera poner en marcha un sencillo plan regulador.

Las de por aquí se conforman con hacer partes y cobrarlos cada fin de año con el recargo de intereses. Despierten, porque su decadencia es visible a leguas.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Venta de colección de carritos

Me pregunto por qué los hermanos Alvarado Campos debieron vender la colección de carros —que con mucho esfuerzo reunieron— para estudiar, pues no tienen una computadora ni teléfono. El Ministerio de Educación Pública y el gobierno de Carlos Alvarado deben ayudarlos.

Jorge Salas Oviedo, Alajuela

Carta abierta

Yo, Carlos Esquivel Esquivel, recurro a usted, ministro de Salud, Daniel Salas, para que me ayude porque desde el siglo pasado he luchando para eliminar la contaminación fecal de playa Sámara sin resultado positivo.

Le he enviado no menos de cinco cartas, donde le pido que me ayude a solucionar este grave problema, pero nunca he tenido respuesta. Nada le cuesta, para eso se le paga un buen sueldo, cumpla su obligación.

Carlos Esquivel Esquivel, Santa Ana de Nicoya

Tamales y familia

Una costumbre de varias generaciones, que es motivo de reunión familiar, para departir con los seres queridos y amistades, empieza con ir a comprar los ingredientes para preparar los tamales, y cada familia tiene su propia receta, generalmente heredada de los abuelos y cada quien le agrega algo nuevo. Es el día conocido como la tamaleada.

En esta actividad hay música, historias, olor a leña, nietos y sobrinos jugando alrededor, y el gran final es comerse un tamal recién hecho. Esta es tal vez la mejor actividad del año, que en familia se espera para Nochebuena y para prepararse para recibir el año nuevo.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Nueva imagen navideña

Es un hecho que la nueva imagen de la Navidad, con el alegre personaje barbudo y panzón, le ha restado cierto protagonismo al Niño Jesús; sin embargo, hay que rescatar que se ha convertido en un elemento integrador gracias al cual niños de otras creencias religiosas comparten la alegría de las fiestas en familia, el árbol y, especialmente, los regalos.

Los villancicos y los pasitos, a veces heredados de los abuelos, a los cuales se agregan imágenes que no siempre respetan tamaños, son parte de nuestras tradiciones. Agreguemos al menú, aparte de los tamales, una gran dosis de sensatez y paz interior, para que podamos vivir estas fiestas con nuestras burbujas, todos vacunados y poco alcohol.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Otras reformas necesarias

La extraña renuencia de los diputados a reformar la reelección de los alcaldes y la todavía más sospechosa oposición a conocer un informe sobre la penetración del narcotráfico en la función pública, cuando el tufillo sale incluso de Cuesta de Moras, conduce a considerar también la necesidad urgente de limitar la elección de diputados para que estos solo puedan ser elegidos cada 16 o 20 años. (Para presumir, no hay Volio Jiménez, Laclé, Oduber, Facio, Tattenbach, Pacheco, ni Molina Quesada... lo ideal sería una vez); así, se evitaría no solamente el brinco corrongo de la alcaldía al Congreso y también al revés, que es evidentemente lo que los desvela y motiva sus votos.

Debería considerarse también el sistema de la doble postulación, que con base en un reducto electoral cautivo hace diputados por siempre, durante cuatro años con intervalos, y siempre por subcociente, a gente que no ha aportado ni aportará nada, salvo sus multivocales prejuicios.

Humberto Moya Mórux, Alajuela