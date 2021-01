Como por ahí no se puede, opté por el teléfono. Llamé a las 8 a. m. en punto y el sistema me indicó que estaba en la posición número 21; unos 15 minutos después, en la posición número 1. Qué alivio sentí, pero se interrumpió la llamada y no hubo manera de que algún funcionario me atendiera. Volví a marcar y me tocó la posición 30.