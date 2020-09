A los diputados se les llama padres de la patria, denominación que no siempre calza bien con ellos. Pobre patria a cargo de padres como Erick Rodríguez, quien pronuncia desafortunadas palabras acerca de la gestión llevada a cabo por nuestro brillante ministro de Salud, Dr. Daniel Salas, quien, con profesionalismo, responsabilidad, mística y apostolado, ha llevado sobre sus hombros la difícil tarea de dictar las pautas gracias a su excelente formación profesional. Su lucha no solo es contra la pandemia, sino también contra insensatos que ignoran sus recomendaciones y casi desafían, no solo al ministro, sino también al virus, cuya cifra de muertos por la enfermedad que causa, la covid-19, alcanzaba 418 muertos el 29 de agosto en el país.