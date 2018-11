Tuve el honor y la dicha de recibir clases de Fernando Cruz en un momento clave, pues estaba entrando en vigor el nuevo Código Procesal Penal. Paralelamente, atravesaba una situación personal muy difícil y fue una llamada alentadora de Cruz la que no me dejó reprobar la materia. Demostró así su gran calidad humana. Espero que su esencia no haya cambiado y siga siendo ese ser humano sensible y solidario con el que sufre y necesita una mano.