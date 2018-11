Llama la atención el fallo del Tribunal de Apelación de Trabajo del II Circuito Judicial de San José al declarar legal la huelga en Recope. Pero lo más increíble es declarar que la gasolina no es un servicio esencial. Da la impresión de que los jueces no se trasladan en sus vehículos, sino en carretas, y que la economía nacional no necesita este hidrocarburo. Podríamos pensar que esos jueces no se informaron en los medios sobre los sabotajes y daños que los huelguistas causaron a las instalaciones de Recope y que esperamos sean llevados ante la justicia.