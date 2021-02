El 31 de octubre pasado compré una cocina de gas, marca Mabe, en Importa Monge. Pagué ¢159.900. Indiqué al vendedor que en diciembre abonada el resto, que no me interesaba adquirir una garantía extendida, pero siempre me la cobraron. Fueron ¢41.700 de más, y aunque reconocieron el error, no han resuelto nada.